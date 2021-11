METEO – INVERNO in arrivo sull’ITALIA, atteso un crollo delle temperature e NEVE a bassa quota

Autunno verso la conclusione con il maltempo

Meteo – La stagione autunnale si appresta alla sua conclusione nel corso del weekend, con condizioni meteo in nuovo peggioramento. Novembre terminerà infatti con l’ingresso sull’Italia di una nuova perturbazione con piogge e temporali più intensi attesi sui settori del medio-basso versante tirrenico. Non mancheranno le precipitazioni anche sul resto del Paese. Il fronte perturbato sarà accompagnato da correnti fredde in discesa dal nord Europa, portando nei prossimi giorni un primo assaggio d’Inverno su tutto il Paese.

Aria artica in arrivo sull’Italia, atteso un crollo delle temperature!

Meteo – La posizione defilata in pieno oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, favorirà la discesa di una vasta saccatura artica sull’Europa centro-meridionale. L’aria fredda riuscirà a penetrare con decisione sul Mediterraneo centrale, determinando lo sviluppo di una bassa pressione sul mar Ligure nel corso della seconda parte della giornata di domenica ed in successiva discesa lungo il Tirreno. Le correnti artiche si estenderanno nel corso della giornata di lunedì alle regioni centrali e Sardegna, raggiungendo anche l’estremo sud e la Sicilia entro la fine del giorno. Le temperature nei prossimi giorni sono attese in diffuso calo, anche sensibile, fino a portarsi al di sotto delle medie del periodo anche di 4-6°C e di quasi 10°C sui settori alpini di confine. Attenzione a possibili gelate sulla Pianura Padana da lunedì e nelle zone del centro tra martedì e mercoledì.

Neve attesa fino a bassa quota

Il calo delle temperature favorirà inevitabilmente anche un calo della quota neve, con primo vero assaggio invernale sull’Italia. La giornata più propizia per nevicate a bassa quota sarà quella di domenica per quanto riguarda il nord Italia, dove entro la fine del giorno i fiocchi potranno raggiungere i 200-400 metri nel Triveneto ed il 300-500 metri sull’Appennino romagnolo. Quota neve in calo anche sulle regioni centrali e Sardegna, fino a scendere al di sotto dei 1000 metri tra la sera e la notte di lunedì. Sarà proprio l’avvio della settimana in cui si avranno le condizioni migliori per vedere nevicate a bassa quota sul centro Italia; il passaggio del minimo di bassa pressione sul medio Tirreno e l’ingresso dell’aria artica, favoriranno la caduta della neve attorno ai 400-600 metri tra Umbria, media-bassa Toscana e Marche. Tra Lazio ed Abruzzo inizialmente la quota neve risulterà attorno ai 700-900 metri, ma in calo nottetempo fino ai 500 metri sui settori appenninici abruzzesi. Neve in arrivo anche sull’Appennino meridionale e Sicilia, a partire dai 1000-1200 metri mediamente.