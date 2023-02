Meteo – Irrompe il freddo artico sull’Italia, crollo delle temperature e neve fino a quote molto basse

Alta pressione in cedimento sul Mediterraneo centrale

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. I massimi dell’alta pressione che nei giorni scorsi hanno raggiunto l’Europa occidentale, in questo ultimo giorno del weekend tenderanno a spostarsi verso le Isole Britanniche, con conseguente calo dei valori di geopotenziale sul Mediterraneo. Questo permetterà alle correnti fredde nord-orientali di raggiungere la Penisola Italiana.

Aria fredda in ingresso sull’Italia, crollo delle temperature

Come appena detto, l’alta pressione sta lasciando spazio ad aria molto fredda di estrazione continentale di entrare sull’Italia a partire dalla giornata odierna. Temperature che tenderanno a calare su tutta l’Italia, ma con il medio versante adriatico e il Sud che subiranno un vero e proprio crollo termico. Su queste regioni le temperature si porteranno anche su valori di 6-8 gradi sotto le medie del periodo. Sul medio e basso adriatico si potranno inoltre avere delle precipitazioni con neve fino anche a quote di pianura.

Impulso instabile in arrivo nell’avvio di settimana con neve a bassa quota su alcune regioni

Un impulso instabile è in arrivo tra la nottata odierna e la giornata di domani sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà condizioni meteo instabili sulle Isole Maggiori con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari o alto collinari sulla Sicilia e fino in bassa montagna sulla Sardegna. Inoltre sulla Sardegna orientale e settentrionale i fenomeni potranno risultare anche molto intensi e a carattere temporalesco. Qualche fenomeno si avrà inoltre lungo l’arco alpino, specie quello centro-occidentale, e sull’Appennino centrale del versante adriatico, con neve fino a quote molto basse. Clima molto freddo su tutta l’Italia, con temperature di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo sulle regioni peninsulari.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: aria fredda che potrebbe affluire fino al prossimo weekend

Prima decade di febbraio che secondo i principali modelli sarà all’insegna del freddo, a tratti anche gelo viste le temperature in ingresso e il tipo di massa d’aria d’estrazione continentale. Il freddo non ci abbandonerà probabilmente fino al prossimo weekend e attenzione a qualche blanda goccia fredda in quota in scorrimento all’interno di questo flusso freddo orientale, potrebbe portare sorprese nevose fino a quote molto basse. A seguire l’evoluzione meteo è molto incerta con diversi modelli che propongo la ripresa dei flussi da ovest.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.