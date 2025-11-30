Meteo – Inverno meteorologico parte dinamico con nuove fasi di maltempo, ma con poco freddo? Le ultimissime

Autunno meteorologico termina con meteo mediamente stabile

Ultimo giorno del mese di novembre caratterizzato da tempo mediamente stabile su gran parte del Paese con ampie schiarite al sud e medio Adriatico. Tuttavia, l’avvicinamento da ovest di una nuova saccatura oceanica favorirà un cambio di circolazione sui settori occidentali italiani con umide correnti meridionali che piloteranno nubi al nord, Sardegna e medio Tirreno; prime piogge in arrivo entro la fine di giornata su Liguria e settori nord dell’Isola.

Prossima settimana dinamica, torna il maltempo sull’Italia

Meteo Inverno dal 1 al 7 dicembre – Centro di calcolo europeo mostra un’avvio dell’Inverno meteorologico caratterizzato da anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale e nord Atlantico, mentre positive sull’Europa centro-orientale. Possibile quindi l’ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale di nuovi impulsi perturbati dal nord Atlantico con fasi di maltempo e neve abbondante sulle Alpi, seppur a quote di montagna.

Settimana dell’Immacolata con nuovi passaggi perturbati?

Meteo dall’8 al 15 dicembre – Settimana dell’Immacolata che secondo il centro di calcolo probabilistico europeo potrebbe trascorrere con anomalie negative di pressione ancora presenti sull’Europa occidentale, favorendo l’ingresso sull’Italia di nuovi impulsi perturbati. Fenomeni abbondanti previsti specie sui settori occidentali del Paese con tanta neve possibile su Alpi ed Appennino centro-settentrionale. Temperature al di sopra delle medie del periodo mediamente di 1-3°C.

Dicembre nel complesso dinamico con fenomeni abbondanti?

Tendenza lungo termina a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo anche la seconda parte del mese di dicembre potrebbe essere caratterizzato dal frequento ingresso perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale con nuove fasi di maltempo. Temperature mediamente al di sopra delle medie del periodo, anche se non di escludono parentesi dal sapore invernale. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.