Meteo – Immacolata tra bello e cattivo tempo, ma nessuna traccia del freddo invernale: la tendenza

Generale stabilità in Italia

Condizioni meteo di generale stabilità stanno avvolgendo in queste ore la nostra Penisola, con l’avanzamento di schiarite ampie anche nelle aree precedentemente coinvolte dal maltempo, con cieli pertanto in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Lieve peggioramento in arrivo nel prosieguo del Weekend, con inizio settimana incerto

Un lieve peggioramento delle condizioni meteo coinvolgerà la nostra Penisola nel prosieguo del Weekend, con nuvolosità spesso compatta in transito sui settori più occidentali e il transito, a partire dal pomeriggio o tardo pomeriggio, di qualche rovescio sulla Liguria. Gli effetti di questo peggioramento si reitereranno anche per l’inizio della prossima settimana, con la giornata di lunedì 1° dicembre che sarà sostanzialmente un remake, con qualche isolato rovescio tuttavia plausibile anche sul resto del nord, sulle isole toscane e parte della Sardegna.

Ulteriore peggioramento in arrivo da martedì in Italia, con neve sulle Alpi

L’avanzamento di una saccatura depressionaria aggancerà, a partire dalla giornata di martedì 2 dicembre, una depressione mediterranea in risalita dal Nordafrica, determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sparsi da nord a sud, con il meridione più colpito e neve in montagna sulle Alpi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando anzi al più in lieve e paradossale aumento.

Settimana prossima in compagnia del maltempo, possibile instabilità anche per l’Immacolata

La settimana prossima sarà interessata da una serie di perturbazioni tutte di stampo atlantico, con piogge e possibili temporali piuttosto frequenti e che si potrebbero protrarre anche per l’Immacolata. A questo punto, per la festività, si aprono 2 ipotesi, la possibilità di stabilità e mitezza portate dall’Anticiclone, come paventavano fino a qualche giorno fa i principali centri di calcolo, o la reiterazione delle piogge. In nessuno di questi casi, comunque, il freddo sembra investire lo stivale, rimanendo ben alla larga dal nostro Paese. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

