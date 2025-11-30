Meteo Italia – Momentaneo miglioramento, ma ad inizio settimana torna qualche pioggia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mantenendo attivo sull’Europa un flusso umido perturbato ondulato. Saccatura in graduale discesa sull’Europa occidentale al cui interno è presente una ciclogenesi pari a 990 hPa in azione sul Mar del Nord, mentre un blando promontorio in quota è giunto sul Mediterraneo centrale, favorendo un miglioramento del tempo sull’Italia.

Domenica nuovo aumento delle nubi, ma con pochi fenomeni

Pressione alta e livellata attorno ai 1015 hPa favorirà condizioni meteo mediamente stabili nella giornata odierna. Weekend che proseguirà con tempo stabile su gran parte del Paese con ampie schiarite al sud e medio Adriatico. Nubi in progressivo aumento al nord, Sardegna e medio Tirreno con piogge in arrivo su Liguria e settori nord dell’Isola.

Avvio di settimana con nuovo graduale peggioramento

Mese di dicembre al via con nuovo calo della pressione sul Mediterraneo centrale. Giornata di lunedì 1 dicembre che vedrà un nuovo aumento della nuvolosità sull’Italia con prime piogge su Liguria, nord Sardegna e Toscana occidentale. Qualche pioviggine non è escluso anche tra Emilia, Lombardia, basso Piemonte e coste veneto-friulane. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nuvolosità in transito.

Freddo al mattino

Temperature che hanno subito un nuovo calo nelle ultime ore con valori massimi nella giornata odierna attesi attorno ai +10/+12°C al nord, salvo punte di +13/+14°C sulle coste della Liguria, mentre attorno ai +11/+13°C al centro, salvo punte di +14/+15°C sulle coste del Lazio. Valori più elevati al sud, mediamente attorno ai +13/+15°C salvo punte superiori sulle due Isole Maggiori. Freddo al primo mattino con diffuse gelate in pianura al nord e zone interne del centro con valori anche di -3/-5°C sulle valli interne e settori basso collinari della Toscana.

