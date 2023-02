Meteo – Inverno no stop nei prossimi giorni con instabilità e neve a quote relativamente basse: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo mediamente instabili su alcune aree della Penisola, in particolare quelle meridionali e Abruzzo, con fiocchi finanche in pianura su sponda adriatica. Questo grazie all’ingresso di correnti siberiane che, per la verità già da ieri, hanno innescato una perturbazione sul Mediterraneo centrale responsabile del peggioramento tutt’ora in corso sul nostro Paese. Tempo che si rivela relativamente più stabile al nord e medio Tirreno, accompagnato da cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Correnti fredde con clima invernale pressoché ovunque

Tuttavia, l’ingresso delle correnti siberiane non ha solamente provocato il ritorno del maltempo, i cui effetti sono stati apprezzabili soprattutto nella prima parte della giornata odierna, ma anche un generale e sensibile abbassamento delle temperature, su valori spesso anche inferiori alla media del periodo. Ne deriva un clima pienamente invernale anche laddove l’instabilità non estende il proprio raggio d’azione.

Prossimi giorni destinati all’instabilità in Italia

Anche nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno mediamente instabili, ma sempre in riferimento a specifici settori della stessa: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo un vortice depressionario insisterà nei bassifondi del Mediterraneo e porterà maltempo soprattutto al meridione, non risparmiando tuttavia anche altre aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve a quote collinari o anche basso-collinari

L’instabilità nei prossimi giorni coinvolgerà soprattutto Calabria e Sicilia non mancando talvolta di portare dei rovesci anche in Abruzzo. Il maltempo sarà alimentato da correnti più fredde provenienti dai quadranti nordorientali e di natura siberiana, in grado di abbassare la quota neve fin su valori collinari o basso-collinari. Le condizioni meteo rimarranno pertanto generalmente stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e medio Tirreno, con clima comunque invernale.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.