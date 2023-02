Meteo – Inverno pronto a sbloccarsi nella prossima settimana con il ritorno del maltempo con calo termico: i dettagli

Tempo si mantiene stabile in Italia

Come da diversi giorni a questa parte, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo generalmente e visibilmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola e, nella fattispecie di oggi, con qualche annuvolamento anche compatto sul settore tirrenico, sintomo di un primo lieve indebolimento della struttura anticiclonica. Le temperature, in ogni caso, si mantengono in linea con la media del periodo o lievemente oltre.

Stabilità e bel tempo prevalente fino al Weekend

L’Alta pressione di matrice subtropicale rimarrà pressoché dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo fino al prossimo Weekend, assicurando pertanto condizioni meteo generalmente stabili e asciutte con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Non è escluso qualche annuvolamento a tratti consistente soprattutto nella giornata di domenica 19 febbraio e soprattutto sul versante tirrenico, con possibile ingresso di qualche isolato fenomeno in serata tra Toscana e Campania.

Inverno pronto al riscatto la prossima settimana

La stagione invernale sembra in ogni caso prepararsi al riscatto a causa dell’arretramento dell’Alta pressione e il conseguente affondo di una saccatura di origine artica nel Mediterraneo centro-occidentale nella prossima settimana. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale evoluzione riporterebbe il maltempo anche intenso sulla nostra Penisola e della neve in montagna, con calo delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sciroccata sull’Italia a causa di una ciclogenesi troppo occidentale

La quota neve non sembra abbassarsi a quote interessanti, almeno in un primo momento, poiché l’afflusso di correnti instabili e più fredde nel Mediterraneo innescheranno una ciclogenesi troppo occidentale, con un minimo depressionario che andrebbe formandosi ad ovest della Sardegna. Ciò porterà senz’altro maltempo in Italia, ma accompagnato da una ventilazione prevalente di scirocco che manterrebbe le temperature relativamente miti, soprattutto in pianura. Allo stesso tempo, però, un carico di neve non indifferente potrebbe coinvolgere le Alpi, specie nordoccidentali. Sul dettaglio previsionale torneremo tuttavia in seguito con l’avvicinarsi del target interessato: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

