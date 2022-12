Meteo – Inverno spento, Anticiclone prevalente in Italia, ma occhio all’insidia maltempo nei prossimi giorni: ecco dove

Tempo stabile in Italia, ma non manca qualche eccezione di maltempo

Una certa stabilità avvolge la nostra Penisola, anche se non sempre accompagnata da cieli limpidissimi, soprattutto sulle regioni settentrionali, grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana e con componente subtropicale che richiama pertanto correnti decisamente miti alle quote medie, in grado di provocare persino qualche isolato e blando rovescio sull’alto versante tirrenico. Le temperature, in qualsiasi caso, appaiono attestarsi su valori superiori alla media del periodo.

Prossime ore con qualche piovasco anche in Romagna

Tali correnti umide alle quote medie portano le solite isolate eccezioni di maltempo nelle prossime ore già citate nel precedente paragrafo, con qualche piovasco localizzato che potrebbe però stavolta interessare in particolare la Romagna nella prima parte di serata. Nella seconda parte infatti è già atteso un miglioramento con cessazione della fenomenologia. Le temperature, anche in tal caso, si attesteranno su valori superiori alla media del periodo, non discostandosi molto da quelli registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni con Anticiclone prevalente, ma occhio all’insidia maltempo per alcune aree del Paese

I prossimi giorni proseguiranno sulla linea che già stiamo osservando in queste ore e che abbiamo già osservato nelle ormai passate festività natalizie: un campo di Alta pressione rimarrà dominante sul Mediterraneo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, garantendo in prevalenza la stabilità, ma non impedendo qualche eccezione di maltempo dovuta all’eccessivo carico umido presente alle quote medie, che sarà peraltro responsabile di corposi addensamenti nuvolosi soprattutto al settentrione, ma anche talvolta al centro.

Maltempo intermittente sull’alto versante tirrenico

Ancora una volta le eccezioni di maltempo potrebbero concentrarsi sull’alto versante tirrenico e, quindi, sulle aree di confine tra la Toscana e la Liguria. Piogge e rovesci a tratti anche moderati colpiranno in maniera isolata o sparsa tali zone e ad intermittenza, pertanto con pause. Altrove le condizioni meteo si manterranno più stabili e asciutte, con temperature che si attesteranno su valori tutto sommato miti e fino a +20°C localmente sulla Sicilia.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni