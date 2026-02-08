Meteo – Inverno verso nuovi affondi perturbati, ma con poco freddo poi possibile calo termico da metà febbraio? La tendenza

Nuova perturbazione oceanica in arrivo sull’Italia

Giornata di domenica al via con una tregua dal maltempo sull’Italia, ma sarà solo momentanea. Una nuova perturbazione ha già raggiunto la Sardegna e nel corso della giornata odierna raggiungerà anche il resto d’Italia, portando nuove piogge e neve in montagna. I fenomeni non risulteranno particolarmente intensi al nord e medio Adriatico, mentre saranno più abbondanti ( consulta l’allerta meteo) dalla sera al sud e Sicilia.

Prossima settimana nuovi passaggi perturbati con calo termico nel weekend

Meteo dal 9 al 15 febbraio – Inverno che potrebbe proseguire con anomalie negative del campo barico sull’Europa, mentre positive sulla Groenlandia. Possibile quindi l’insistenza di un flusso umido perturbato oceanico sull’Europa con maltempo che insisterebbe sull’Italia, dove sono attese precipitazioni abbondanti, ma ancora in un contesto climatico mite; un calo termico è atteso solo nel weekend di San Valentino. Possibile un calo delle temperature sul nord Europa con maltempo invernale.

Febbraio di maltempo anche nella seconda decade

Meteo dal 16 al 22 febbraio – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali confermano la persistenza di un corridoio perturbato tra l’Europa centrale ed il bacino del Mediterraneo, sebbene con segnali di una possibile maggiore influenza dell’alta pressione sul vicino Atlantico. In questo contesto non si esclude un afflusso più incisivo di aria fredda polare marittima verso il Mediterraneo centrale, responsabile di fasi di maltempo dal sapore invernale, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature sono attese in diminuzione, riportandosi su valori più in linea con le medie stagionali.

Fine febbraio con manovre fredde in Europa?

Tendenza lungo termine a bassa predicibilità. Mese di febbraio che potrebbe proseguire con maltempo duraturo sul bacino del Mediterraneo. Aria fredda che potrebbe interessare il centro-nord Europa, lambendo occasionalmente anche il centro-nord Italia. Più mite, ma perturbato, sud ed Isole. Attenzione a possibili sorprese per il fisiologico indebolimento di fine stagione del vortice polare che potrebbe causare la discesa di fredde correnti alle medie-basse latitudini europee. Rimanete aggiornati!

