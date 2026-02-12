Meteo – Nuovo squillo dell’Inverno nel Weekend, con possibili temporali, grandinate e neve in montagna

Tempo perturbato sull’Italia

Il passaggio dell’ennesima perturbazione, questa volta di stampo atlantico, sul bacino del Mediterraneo ha determinato quest’oggi una nuova giornata di maltempo, con piogge e occasionali temporali che si sono attivati in particolare sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni più intensi lungo la fascia tirrenica. Il nord è rimasto maggiormente ai margini del maltempo, con qualche isolato rovescio che è comunque transitato, nevoso sulle Alpi a partire da quote di montagna.

Prossime ore con relativo miglioramento, ma con rovesci ancora insistenti in alcune aree del Paese

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo appariranno in relativo miglioramento sulla nostra Penisola (come già ora sono), con esaurimento della fenomenologia in diversi settori dello stivale (specie centrali). Tuttavia, qualche rovescio potrà ancora insistere in particolare sulla Calabria tirrenica, dove peraltro i fenomeni potranno ancora risultare localmente intensi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Breve pausa dal maltempo in arrivo per domani, con nuovo peggioramento già in serata

Una breve pausa dal maltempo si aprirà per poche ore a partire dal pomeriggio di domani venerdì 13 febbraio, quando anche gli ultimi rovesci sulla Calabria tirrenica si esauriranno lasciando spazio a maggiore stabilità. Tuttavia, già a partire dalla serata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima determinerà rinnovati rovesci e possibili temporali sulla Sardegna e sull’alto versante tirrenico.

Weekend di San Valentino con forte maltempo, ventoso e con intense mareggiate

Il Weekend di San Valentino sarà interamente caratterizzato dal passaggio di quest’ondata di maltempo di stampo polare marittimo, risvegliando un minimo l’inverno, con piogge, possibili temporali e grandinate sparse da nord a sud per sabato 14 febbraio. Un miglioramento avanzerà invece al nord e medio Tirreno per la giornata di domenica 15, con l’avanzamento di schiarite anche ampie. La parentesi instabile si assocerà a violente raffiche di vento (specie sulle Isole Maggiori) e a intense mareggiate, con neve a quote di montagna anche in Appennino temperature mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.