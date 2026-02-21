Meteo – Inverno verso un periodo anomalo con anticiclone e temperature miti, poi con marzo torna il maltempo? La tendenza

Residuo maltempo sull’Italia
Saccatura in allontanamento verso levante determina la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali con tempo che volge verso un deciso miglioramento. Weekend che partirà con residuo maltempo all’estremo sud ( consulta l’allerta meteo), mentre tanto sole è atteso al centro-nord e Sardegna con temperature attese in rialzo, specie nei valori diurni.
Prossima settimana arriva l’alta pressione
Meteo dal 23 al 28 febbraio – Centri di calcolo mostrano un vasto campo con anomalie positive di pressione tra l’Europa centrale ed il bacino del Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Atteso un deciso cambio di circolazione con l’arrivo dell’alta pressione sull’Italia, assenza di precipitazioni e temperature destinate a portarsi al di sopra delle medie del periodo, anche di 4-6°C al centro-nord.
Inverno verso il ritorno del maltempo con il mese di marzo?
Meteo dall’1 all’8 marzo – Primavera meteorologico al via con il mese di marzo. Secondo i centri di calcolo probabilistici la stagione potrebbe esordire con un nuovo calo della pressione sull’Europa occidentale, mentre anomalie positive posizionarsi sulle nazioni centro-orientali. Possibile il ritorno di impulsi instabili sull’Italia con calo delle temperature e precipitazioni specie al nord e settori occidentali del Paese. Rimanete aggiornati!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.