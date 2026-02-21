Meteo Italia – anticiclone alla ribalta, potrebbe condizionare il tempo per un periodo abbastanza lungo

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia, residue piogge via al bel tempo

Weekend che inizia con una circolazione depressionaria che si allontana verso la Grecia e un campo di alta pressione che rimonta dalla Penisola Iberica. Condizioni meteo che nella prima parte della giornata vedranno residua instabilità al Sud, con locali piogge ancora sulla Puglia. Tempo in deciso miglioramento altrove con nubi sparse e ampie schiarite.

Alta pressione nei prossimi giorni con rialzo termico su tutta la Penisola

Confermata nei prossimi giorni l’espansione di un vasto e robusto campo di alta pressione verso Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo che saranno decisamente stabili su tutta l’Italia con temperature in rialzo anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo. Cambio di circolazione che dovrebbe coinvolgere ormai tutto il restante mese di febbraio.

Primavera anticipata nell’ultima decade di febbraio con valori sopra media su mezza Europa

Anticipo di primavera atteso nell’ultima settimana di febbraio non solo sull’Italia ma su buona parte del vecchio continente. Ecco infatti l’espansione di un vasto promontorio anticiclonico che oltre alla stabilità porterà anche temperature sopra media. Tra Martedì e Mercoledì 8-10 gradi sopra media su Spagna, Francia e Isole Britanniche. Poi nella seconda parte della settimana bolla calda che si sposta verso est interessando gran parte dell’Europa orientale.

Flusso zonale che resta alto e teso anche con l’inizio di marzo, ecco la tendenza meteo

Poco chiara ancora l’evoluzione meteo per i primi giorni di marzo, la distanza temporale è infatti ancora elevata e impone cautela. Diversi modelli mostrano comunque un vortice polare più compatto all’inizio del primo mese di primavera con un flusso zonale piuttosto teso. In questo caso ecco che l’alta pressione potrebbe ancora espandersi da ovest verso est abbracciando il Mediterraneo e portando tempo stabile.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.