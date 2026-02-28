Meteo – L’avvio di Marzo inscena un braccio di ferro tra l’Anticiclone e il flusso atlantico: i dettagli

Generale stabilità con nubi in aumento

Nubi in aumento caratterizzano le regioni settentrionali nella giornata odierna a causa dell’infiltrazione di correnti più umide di stampo atlantico provenienti da una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia, ciò non comporta ancora l’attivazione di fenomenologia rilevante, con gli effetti dell’Anticiclone predominanti. Le temperature, infatti, risultano generalmente superiori alla media sull’Italia.

Nubi in ulteriore aumento in serata

La serata odierna si contrassegnerà per un ulteriore aumento della nuvolosità che riguarderà soprattutto le regioni settentrionali, con qualche passaggio nuvoloso in arrivo anche sul medio Tirreno. Le condizioni meteo, in ogni caso, si manterranno stabili e asciutte ovunque, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento in alcune aree del nord.

Peggioramento in arrivo nei prossimi giorni

Quanto sta avvenendo in queste ore, tuttavia, anticiperà un ulteriore peggioramento che coinvolgerà l’Italia nei prossimi giorni e a partire già da domani domenica 1° marzo, quando piogge e rovesci si attiveranno soprattutto tra Piemonte e Lombardia, con fiocchi sul settore alpino a partire dai 1.400/1.700 metri. Ad inizio settimana tali piovaschi potranno estendersi anche sul medio Tirreno e in particolare sul Lazio, con instabilità in arrivo anche sulla Sardegna meridionale nella serata di martedì 3.

Braccio di ferro tra l’Anticiclone e il flusso atlantico

Un braccio di ferro va profilandosi per l’intera settimana prossima tra il flusso atlantico e l’Anticiclone che, radicatosi ormai sul Mediterraneo centrale, ha tutta l’intenzione di mantenerne il controllo. Tuttavia ciò non impedirà passaggi perturbati brevi, con piogge e rovesci mediamente deboli o moderati che attraverseranno soprattutto la Sardegna e il medio Tirreno, con qualche sconfinamento verso il settore adriatico. Le temperature, in questo contesto, si manterranno su valori relativamente miti o comunque superiori alla media di riferimento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.