Meteo Inverno – Verso un recupero della stagione col ritorno della neve nel medio termine. Come sarà il seguito?

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni del nord Italia, per l’arrivo di una perturbazione che interesserà fugacemente la nostra penisola; sul resto d’Italia i cieli si presentano sereni o al più poco nuvolosi. Inverno che si fa sentire, con un periodo più dinamico in vista. Stanotte le temperature sono calate in maniera consistente in Italia, ma vediamo quanto accaduto.

Freddo nella notte, ecco le temperature minime più basse di quest’oggi

Focus temperature – Stanotte grazie alla notevole avvezione di freddo e alla calma di vento le temperature sono ddiminuite notevolmente anche sulle zone di pianura: in primis in Val Padana dove si registrano valori al di sotto dello zero dalla Romagna al Piemonte. Sulle doline del nord Italia temperature fino a -13°C (dolina Toraro – provincia di Vicenza – fonte Meteonetwork). Valori molto bassi anche in Appennino specialmente in Abruzzo: a Campo Felice la temperatura minima ha oltrepassato i -17°C. Molto freddo su tutti gli altipiani del centro-sud. Nella seconda decade di Gennaio avremo molta dinamicità come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tendenza meteo per la seconda decade di Gennaio

Meteo medio termine – Temperature in calo e tregua dal maltempo: questa la situazione prevista nei prossimi giorni, con un notevole miglioramento delle condizioni meteo a partire da quest’oggi. Diversi modelli mostrano un altro passaggio instabile nella giornata di domani, peggioramento meteo molto veloce con transito da nord-ovest verso sud-est. A seguire, per il weekend, ritorno dell’alta pressione che sembrerebbe comunque sempre pronta a risalire verso il Mediterraneo. Tuttavia sembrerebbero profilarsi interessanti movimenti nel medio termine. Come potrebbe proseguire l’Inverno?

CONTINUA A LEGGERE





Inverno in crisi ma da metà Gennaio potrebbero arrivare novità

Nonostante l’indice NAM abbia sforato la soglia critica per il ricompattamento del Vortice Polare Stratosferico, sembrerebbero non incisivi i condizionamenti negativi in troposfera; nella seconda parte di Gennaio i modelli mostrano l’arrivo di correnti più fredde sul comparto europeo, scenario del tutto escluso all’inizio del mese in corso. Da capire ancora quali potranno essere i risvolti per il prosieguo della stagione invernale, ancora troppo confusi secondo la lettura degli indici teleconnettivi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.