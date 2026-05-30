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Meteo – Irruzione di maltempo in arrivo nella prossima settimana con rischio di nubifragi e crollo termico: i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Forte ondata di maltempo in arrivo la prossima settimana, con piogge, temporali e rischio di nubifragi e grandinate accompagnati da un sensibile calo delle temperature: i dettagli

Meteo – Irruzione di maltempo in arrivo nella prossima settimana con rischio di nubifragi e crollo termico: i dettagli
Tendenza meteo prossima settimana.

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Le condizioni meteo risultano nuovamente generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese a seguito del pomeriggio di maltempo che ha contrassegnato in particolar modo il settore alpino e le zone interne delle Isole Maggiori, con temporali e occasionali grandinate. I fenomeni sono andati esaurendosi complice un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale, con temperature che, in questo contesto, quando non stazionarie, appaiono mediamente in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo maltempo nel pomeriggio di domani

Un miglioramento delle condizioni meteo coinvolgerà la nostra Penisola fino al pomeriggio di domani domenica 31 maggio, quando rinnovati temporali pomeridiani si genereranno sul settore alpino, sulle zone interne della Sardegna e, in maniera isolata, sull’Appennino centrale. Nuovo miglioramento è atteso in serata, ma non ovunque: il maltempo potrebbe infatti ancora interessare le pianure del nordest, dove già dal pomeriggio sarà possibile qualche sconfinamento.

Crescenti disturbi di maltempo ad inizio settimana prossima

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da crescenti disturbi di maltempo sul nostro Paese a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di stampo atlantico che affonderà sul bacino del Mediterraneo centrale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge, temporali e possibili grandinate con fenomeni localmente anche a carattere di nubifragio, specie per il 2 giugno, saranno possibili soprattutto al nord, ma non risparmieranno alcune aree del centro soprattutto nel corso del pomeriggio.

Ondata di maltempo travolgerà anche il centro-sud entro giovedì

L’ondata di maltempo che farà il suo ingresso in Italia soprattutto a partire dalla giornata di martedì 2 giugno, travolgerà anche le regioni centro-meridionali entro giovedì 4, con piogge, temporali e possibili grandinate localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, accompagnate da raffiche di vento anche impetuose. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro anche una netta diminuzione, soprattutto nelle aree coinvolte dal forte maltempo, tornando intorno alla media o leggermente al di sotto della stessa.

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Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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