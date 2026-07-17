Meteo – Irruzione di maltempo la prossima settimana, con calo generale delle temperature: i dettagli

Tempo stabile e asciutto sulla maggior parte del Paese

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgono la maggior parte del Paese, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tuttavia, qualche temporale localizzato si forma nel pomeriggio sull’arco alpino e potrà persistere anche in serata, in particolare sul Trentino Alto Adige, con possibili grandinate. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo ben oltre la media di riferimento e con l’ennesima notte tropicale in arrivo.

Crescente instabilità nel Weekend, ma con caldo africano ancora opprimente su gran parte del Paese

Crescente instabilità si registrerà invece nel Weekend, con piogge, temporali e possibili grandinate con fenomeni anche intensi a più riprese sulle regioni nordorientali e con maltempo insistente fino a tarda notte su questi settori a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica. Condizioni meteo che resteranno invece migliori sul resto dello stivale, dove si continuerà ad assistere ad un clima molto caldo caratterizzato da temperature di diversi gradi superiori alla media di riferimento, con altre notti tropicali in arrivo.

Calo termico al nord per inizio settimana prossima

L’avvicinamento ulteriore della suddetta saccatura determinerà un calo delle temperature generale sul nord Italia per l’inizio della prossima settimana, con temperature che si riavvicineranno alla media di riferimento e con possibile maltempo anche intenso e con grandinate. Rimane invece più stabile e con caldo rovente al centro-sud, con temperature al più in lieve calo, ma su valori sempre decisamente oltre la media del periodo.

Irruzione di aria fresca da metà settimana?

Rimane ancora possibile, ed anzi piuttosto probabile ormai, un’irruzione di correnti relativamente più fresche di origine atlantica sul Mediterraneo centrale a partire dalla metà della prossima settimana e, quindi, da mercoledì 22 luglio. Tale irruzione porterebbe maltempo anche intenso e con possibili grandinate soprattutto sul versante adriatico e con calo delle temperature sostanzialmente generale su valori che torneranno intorno alla media di riferimento, con clima pertanto a quel punto estivo, ma senza eccessi.

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