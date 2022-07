METEO – LUGLIO verso il ritorno del CALDO AFRICANO, la tendenza fino ad AGOSTO

Meteo: fase di luglio più gradevole sull’Italia

L’Italia sta vivendo una fase di luglio più gradevole, grazie al cambio di circolazione avvenuto nelle ultime ore sul nostro Paese. La ritirata dell’anticiclone africano ha infatti favorito la discesa di un fronte freddo dal centro Europa verso l’Italia, portando un rapido peggioramento del tempo ed un calo termico diffuso. Tale fase proseguirà anche nel corso del weekend, seppur con tempo mediamente stabile, e durante la prima parte della prossima settimana, salvo qualche disturbo sui settori montuosi.

Torna il caldo intenso dalla seconda parte della prossima settimana

Il gran caldo tornerà ben presto sull’Italia, già a partire dalla prossima settimana. Il break dal caldo intenso sarà infatti di breve durata, con una nuova intensa ondata di caldo estremo attesa sull’Europa occidentale a partire da metà della prossima settimana. L’anticiclone nord africano tornerà ad espandersi sulle basse latitudini europee, alimentato da masse d’aria roventi in risalita dall’entroterra sahariano. La bolla d’aria calda dopo aver raggiunto la Penisola Iberica e la Francia, si estenderà anche all’Italia con isoterme in libera atmosfera alla quota di 850 hPa attese oltre i +20°C già dalla giornata di venerdì 15 luglio. Il caldo diverrà intenso nel corso del prossimo weekend quando si raggiungeranno ad 850 hPa i +25°C al centro-nord. Le temperature massime tenderanno in tal modo a salire rapidamente su gran parte d’Italia, toccando i +40°C sulla Pianura Padana, zone interne di Sardegna e medio Tirreno, ma con picchi fino a +41/+42°C.

Ondata di caldo potrebbe essere duratura, luglio verso un finale “bollente”?

Secondo i principali centri di calcolo, l’ondata di caldo in arrivo da metà luglio potrebbe essere non solo intensa, ma anche duratura. Secondo il modello europeo ECMWF, le anomalie di geopotenziale sono infatti previste positive sul bacino del Mediterraneo fino al 25 luglio. Masse d’aria molto calde in risalita dall’entroterra sahariano avvolgeranno il nostro Paese, facendo lievitare le colonnine di mercurio sin verso i +40°C su molte località non solo del sud, ma anche della Pianura Padana. Nuova ondata di caldo africano attesa quindi sull’Italia, ma quanto durerà? Vediamo la tendenza meteo fino all’avvio del mese di agosto.

CONTINUA A LEGGERE





Rapido break per fine luglio, poi torna il caldo per agosto?

Un possibile break temporalesco potrebbe coinvolgere parte dell’Italia tra il 25 luglio ed il 1 agosto, dando un po di respiro su alcune regioni. A seguire il gran caldo potrebbe tornare con l’anticiclone africano atteso anche per l’avvio di agosto, almeno secondo le ultime proiezioni del modello europeo ECMWF. L’Estate proseguirà quindi con nuove intense ondate di caldo sull’Italia, intervallate solo da brevi flessione termiche, ma in un contesto di sopra media termico piuttosto duraturo. Poche se non assenti le piogge, con la siccità che subirà un’ulteriore aggravamento. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.