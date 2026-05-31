Meteo Italia – Alta pressione e temperature estive, ma non mancheranno dei disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso dal vicino Atlantico sino all’Europa centro-occidentale. In tal modo l’anticiclone abbraccia anche il Mediterraneo centro-occidentale, ma con la pressione in lieve calo sull’Italia con infiltrazioni umide in quota da nord-ovest. Circolazione fresca tra Russia ed Europa sud-orientale pilota, mentre il flusso umido perturbato transita alle alte latitudini europee.

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese, salvo disturbi sui settori montuosi

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo occasionali acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Tra la sera e la notte fenomeni in estensione ai settori a nord del Po con fenomeni localmente di moderata-forte intensità.

Giugno al via con graduale peggioramento al nord

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano un inizio del mese di giugno con un nuovo calo della pressione, quindi con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo. Giornata di lunedì che vedrà maltempo al primo mattino specie su Romagna, Veneto e Friuli con rischio temporali. Instabilità anche sul levante ligure ed alta Toscana. Acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale, Umbria e zone interne della Toscana; residua instabilità attesa al Nordest. Nottetempo deciso peggioramento tra alto Piemonte e Valle d’Aosta.

Temperature dal sapore estivo con massime di oltre +30°C

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne dal sapore estivo sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte nella giornata di domenica sino a +33/+35°C sulla Pianura Padana e foggiano, ovvero ben oltre le medie del periodo.

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