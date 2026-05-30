Meteo – Weekend con qualche residuo disturbo, ma in un contesto estivo

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso dal vicino Atlantico sino all’Europa centro-occidentale. In tal modo l’anticiclone abbraccia anche il Mediterraneo centro-occidentale, con valori pressori al suolo sino a 1020 hPa sull’Italia. Circolazione fresca tra Russia ed Europa sud-orientale pilota infiltrazioni in quota anche il Mediterraneo centrale, mentre il flusso umido perturbato transita alle alte latitudini europee.

Oggi meteo più stabile con temperature estive, salvo residui disturbi

Alta pressione in nuovo momentaneo rinforzo sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con diffusa stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte d’Italia. Da segnalare innocui addensamenti sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio atteso lo sviluppo di qualche locale quanto breve acquazzone sui settori alpini e prealpini, mentre temporali prenderanno forma sui settori interni di Sardegna e Sicilia; sole prevalente sul resto del centro-sud, mentre innocue velature transiteranno sulle regioni settentrionali. In serata atteso una generale miglioramento, stellato nottetempo.

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese, salvo disturbi sui settori montuosi

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 102o hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo occasionali acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Tra la sera e la notte fenomeni in estensione alla Pianura Padana e Liguria con fenomeni localmente di moderata-forte intensità.

Temperature dal sapore estivo con massime di oltre +30°C

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne dal sapore estivo sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte nella giornata di domenica sino a +33/+35°C sulla Pianura Padana e foggiano, ovvero ben oltre le medie del periodo.

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