Meteo – Italia ancora coinvolta dal maltempo, con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Piogge, temporali e neve a quote medie in Italia

Piogge e occasionali temporali sparsi sono in atto sulle regioni centro-meridionali fin dagli esordi della giornata odierna, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico e tali resteranno anche in serata. L’afflusso di correnti più fredde di stampo artico determina peraltro un abbassamento delle temperature e, di conseguenza, della quota neve che sui settori centrali adriatici va attestandosi a partire dai 700/900 metri.

Piogge e possibili temporali anche per domani

Il fronte instabile si sposterà nella giornata di domani venerdì 28 novembre verso meridione, coinvolgendo in maniera residuale il sud Italia, con piogge e possibili temporali. La neve scenderà a quote non inferiori ai 1.300/1.400 metri sull’Appennino calabrese, mentre un miglioramento avanzerà sulle regioni centrali, con schiarite anche ampie, specie dal pomeriggio: fino al mattino sarà infatti ancora possibile qualche rovescio altrettanto residuale in Abruzzo, nevoso a partire dai 700/900 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo meridionale, Molise centro-orientale, Puglia garganica e meridionale, settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su Campania orientale e Sicilia occidentale e tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Nevicate: mediamente al di sopra dei 700-900 m su Abruzzo, Molise e Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni, con valori molto bassi sui settori alpini e bassi sulle pianure del Nord con diffuse gelate. Venti: localmente forti settentrionali su Liguria, Sardegna, coste di Friuli Venezia Giulia e Veneto e resto del Centro-Sud. Mari: localmente molto mossi tutti i bacini.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 28 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

