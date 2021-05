METEO ITALIA – ancora maltempo in vista con piogge e temporali, ecco gli ultimi aggiornamenti

Ultimo giorno della settimana con qualche pioggia in Italia, vediamo dove

Correnti occidentali interessano il Mediterraneo centrale dove si muove una blanda saccatura depressionaria collegata ad una vasta depressione presente sulla Scandinavia. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia ma non mancherà qualche pioggia. Al mattino fenomeni soprattutto su Friuli e Sicilia con qualche pioviggine anche tra Liguria e Toscana. Al pomeriggio instabile con piogge sparse soprattutto sulle Alpi ma anche su Veneto, Friuli e Sicilia.

Anticiclone in rimonta nel weekend con clima più mite

Come anticipato nei giorni scorsi, condizioni meteo che nel secondo weekend di maggio saranno più stabili in Italia grazie all’espansione dell’alta pressione. Nella giornata di Sabato qualche fenomeni potrebbe comunque interessare i settori appenninici centro-settentrionali. Temperature in aumento specie da Domenica e soprattutto sulle regioni del Centro-sud ove non si escludono punte anche di +27/28 gradi.

Altalena termica: netto calo delle temperature dopo il calo africano

L’aumento delle temperature, prima sull’Europa occidentale e poi anche sull’Italia, sarà causato soprattutto dall’affondo depressionario che nei prossimi giorni raggiungerà l’Atlantico e a seguire la Penisola Iberica. In Italia l’apice dell’ondata di caldo sarà all’inizio della prossima settimana con temperature anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie. A seguire però, il peggioramento meteo porterà anche aria più fresca con temperature in calo fino a 4-6 gradi al di sotto delle medie.

