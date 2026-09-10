Meteo – Italia ancora ostaggio del maltempo, improvviso sprint dell’Autunno: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Condizioni di maltempo avvolgono l’Italia nella giornata odierna, con piogge, temporali e occasionali nubifragi e grandinate che stanno investendo le regioni centro-settentrionali a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, soprattutto nelle aree raggiunte solo oggi dall’instabilità.

Prossime ore ancora con maltempo anche intenso

Le prossime ore vedranno la prosecuzione del maltempo anche intenso in Italia, con piogge, temporali e possibili grandinate e nubifragi che potranno colpire specificamente il Lazio e il nordest. L’instabilità, in maniera più blanda, potrà comunque interessare anche altre aree del centro-nord, mentre il sud rimarrà ancora ai margini. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, ma con clima ancora estivo o tardo-estivo al meridione.

Fronte di maltempo in discesa per domani

La saccatura depressionaria transiterà lentamente verso oriente favorendo la discesa del fronte instabile verso sud, con piogge e temporali in arrivo anche sulle regioni meridionali per la giornata di domani venerdì 11 settembre, specialmente sulle zone tirreniche. I fenomeni saranno accompagnati possibilmente da grandinate e si estenderanno anche sul medio versante adriatico, interessandone principalmente i settori più interni.

Temperature in ulteriore diminuzione

In un contesto simile, le temperature subiranno pertanto mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, questa volta grazie ad un calo che interesserà anche il meridione, dove il clima risulterà più similarmente autunnale, specie nelle aree coinvolte dall’instabilità. La parentesi di maltempo potrebbe protrarsi sull’Italia fino al Weekend, sulla cui dinamica approfondiremo tuttavia in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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