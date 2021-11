METEO ITALIA – ancora piogge nel WEEKEND, molta incertezza a seguire con transito di una piccola goccia fredda

Ancora piogge in vista nei prossimi giorni mentre resta molto incerta la prossima settimana

Nuvole e piogge che stanno caratterizzando l’inizio di questo novembre un po’ su tutta la Penisola. Condizioni meteo che resteranno instabili o localmente perturbate anche nel primo weekend del mese con piogge e temporali sparsi in Italia. Resterà infatti attiva sul Mediterraneo occidentale una circolazione depressionaria che alcuni modelli mostrano addirittura avvicinarsi all’Italia nel corso della prossima settimana. Evoluzione meteo scombinata dal transito di una piccola goccia fredda?

Minimo depressionario in isolamento nel weekend, ancora instabilità

Saccatura depressionaria in allungamento verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale che non muoverà verso est. Nel prossimo weekend situazione sinottica che vedrà due campi di alta pressione in risalita: quello delle Azzorre verso le Isole Britanniche ed un altro tra Mediterraneo orientale e Mar Nero. Nel corso della giornata di Sabato la saccatura depressionaria dovrebbe andare in cut-off, ossia sarà tagliata fuori dal flusso perturbato, e isolarsi tra Baleari e Sardegna. Condizioni meteo instabili Sabato con piogge sparse soprattutto al Centro-Sud e possibilità di intensi temporali sulla Sardegna. Piogge possibili anche Domenica soprattutto su Isole Maggiori e regioni del Centro.

Goccia fredda in transito all’inizio della prossima settimana sull’Italia?

Ultimo aggiornamento del modello GFS che rispetto alla giornata di ieri fa qualche passo indietro. Per l’inizio della prossima settimana mostra infatti una piccola goccia fredda che staccatasi dal flusso perturbato potrebbe raggiungere l’Italia da nord-est. In questo caso avremo condizioni meteo instabili con un nuovo impulso che porterebbe piogge e temporali sparsi in Italia anche in virtù della risalita della depressione sul nord Africa. Seguirebbe anche un calo delle temperature grazie ai venti dai quadranti nord-orientali.

