Meteo Italia – ancora piogge sul Natale, migliora nei prossimi giorni ma occhi puntati al Capodanno

Giorno di Natale con piogge e neve in Italia, situazione sinottica ed evoluzione

Una circolazione depressionaria resta attiva in questo giorno di Natale tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con un nocciolo freddo in quota che si sposta sulla Francia. Piogge e acquazzoni sparsi interessano in queste prime ore del giorno soprattutto Emilia Romagna, settori centrali tirrenici e Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera condizioni meteo instabili ancora su Nord-Ovest, medio-alto Adriatico e Sardegna, migliora altrove.

Anticiclone in espansione con tempo stabile e temperature in rialzo entro il weekend

Con l’arrivo dell’ultimo weekend dell’anno principali modelli che mostrano un robusto campo di alta pressione con valori fino a 1040 hPa estendersi dalle Isole Britanniche verso l’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo che saranno più stabili in Italia e con un possibile, temporaneo, rialzo delle temperature. Attenzione alla massa d’aria molto fredda in discesa sui settori orientali del continente.

Ultimi giorni dell’anno con importanti manovre invernali sull’Europa

L’evoluzione meteo per la prossima settimana resta ancora molto incerta con modelli che propongono scenario relativamente diversi. Per quanto riguarda gli ultimi giorni dell’anno ecco che un possente anticiclone di blocco dovrebbe prendere possesso dell’Atlantico, con massimi al suolo fino a 1035 hPa verso Islanda e Groenlandia. Un lobo del vortice polare si muoverebbe così verso l’Europa con scenari di freddo anche severi.

Tendenza meteo: fase fredda che potrebbe coinvolgere anche l’Italia dopo Capodanno

Il modello che più di tutti vede da qualche giorni un pieno coinvolgimento dell’Italia è l’americano GFS. Proprio nei primi giorni del nuovo anno una poderosa discesa di aria fredda potrebbe interessare l’Europa e il Mediterraneo dispensando freddo e anche neve fino a quote molto basse o di pianura. Altri modelli che comunque mostrano coinvolgimenti più marginali quindi cautela e seguite tutti i prossimi aggiornamenti.

