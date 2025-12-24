Meteo – Irruzione artica in vista proprio per Capodanno, importante recrudescenza invernale con neve finanche in pianura! La tendenza

Il maltempo flagella buona parte del Paese

Nella giornata odierna il maltempo continua a flagellare buona parte del Paese, concentrandosi principalmente lungo i settori più occidentali dello stivale con piogge e occasionali temporali incessanti e localmente anche intensi. Rimane relativamente più stabile lungo il versante adriatico, con temperature che in ogni caso si abbassano rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, permettendo alla neve di scendere fino a quote di bassa collina al nordovest.

Il maltempo avvolge ancora l’Italia per Natale, poi relativo miglioramento a Santo Stefano

Il maltempo continuerà ad interessare l’Italia per la giornata di domani giovedì 25 dicembre, nonché Natale, con piogge in estensione, dal pomeriggio, anche sul versante adriatico, dove la neve scenderà a quote di montagna. Un relativo miglioramento è atteso invece per Santo Stefano, quantomeno sul medio Tirreno e sulle regioni settentrionali, dove una ventilazione più fredda, ma anche più secca, favorirà persino delle schiarite. Rovesci potranno invece continuare ad interessare le Isole Maggiori (con fenomeni localmente anche intensi sulla Sardegna tirrenica) e il medio-basso versante adriatico.

Weekend con ulteriore miglioramento in vista

L’espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo permetterà un Weekend post-natalizio addirittura migliore, con il maltempo che si localizzerà solo su specifici settori delle Isole Maggiori e maggiore stabilità su tutto il territorio peninsulare. I fenomeni potranno comunque colpire in maniera intensa, specie nella giornata di domenica 28 dicembre, le aree più meridionali della Sardegna. Le temperature subiranno mediamente un netto aumento, specie al settentrione, dove non a caso non si escludono nebbie da avvezione.

Occhi puntati a Capodanno con un’irruzione artica in vista

Ma gli occhi dei meteoappassionati sono già tutti puntati per Capodanno, quando una saccatura depressionaria di origine artico marittima sembra sganciarsi dal Mare del Nord e affonderà in pieno bacino del Mediterraneo, aprendo ad una fase pienamente invernale sull’Italia e con neve finanche in pianura che, per ora, le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, ipotizzano solo al nord. Tuttavia, sebbene gli ultimi aggiornamenti si allineino sempre più verso quest’ipotesi, la distanza temporale impone cautela: la tendenza, infatti, è ancora soggetta a importanti variazioni sia in un senso che nell’altro. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

