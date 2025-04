Meteo Italia – Ancora temporali e instabilità, ma verso l’avvio di Maggio è previsto un miglioramento

Situazione sinottica: ancora instabilità sul Mediterraneo

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Instabilità persistente in Italia come vedremo nei prossimi paragrafi: la situazione sinottica vede un campo di alta pressione si estende dall’Europa sudoccidentale fino al Mar Baltico, mentre sul Mediterraneo permane una pressione atmosferica livellata intorno ai 1015 hPa. Correnti fresche dai quadranti orientali, in quota, favoriscono condizioni d’instabilità, alimentate anche da una goccia fredda presente sul Mediterraneo centro-occidentale. Il flusso perturbato principale resta confinato alle alte latitudini europee.

Previsioni meteo per oggi 27 aprile

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse al Nord-Ovest e sulle Alpi centrali con neve oltre i 2000-2200 metri, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto su Alpi e Appennini ed in sconfinamento verso le pianure. Tra la serata e la notte ancora piogge al Nord-Ovest, migliora sulle altre regioni. Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull’Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino ed in sconfinamento verso le regioni tirreniche, localmente fin sulle coste. In serata ancora residui fenomeni specie sulle regioni del versante tirrenico, schiarite sul versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulla Sardegna con piogge ed acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, ancora maltempo sulla Sardegna. In serata insiste il maltempo sulla Sardegna, residui fenomeni anche tra Campania e Basilicata e migliora altrove.

Instabilità persistente in Italia

La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo variabile: al mattino possibili rovesci su Piemonte e Sardegna occidentale, con spazi di sereno altrove. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno acquazzoni e temporali sui settori alpini, prealpini e lungo l’Appennino, estendendosi anche alle pianure di Lazio, Campania, Toscana e Piemonte. Temporali, localmente intensi, attesi anche sulla Sardegna.

Avvio di settimana ancora instabile, ma verso un graduale miglioramento

Lunedì una piccola goccia fredda raggiungerà il Mediterraneo centrale, portando spiccata instabilità soprattutto su Sardegna e Sicilia, con piogge e temporali anche intensi. Durante il pomeriggio i fenomeni si estenderanno a gran parte del Centro-Sud, con rischio temporali localmente forti su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Instabilità pomeridiana attesa anche su Alpi e Prealpi, seppur meno diffusa. Nella seconda parte della settimana è atteso un aumento della pressione e un ritorno a condizioni più stabili, specie lungo le coste e sulle pianure.

