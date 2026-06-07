Meteo – Italia ancora tra sole e temporali per l’inizio di settimana, con temperature in aumento: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna la predominanza dell’Alta pressione di matrice azzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale sta assicurando condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte, come è stato anche ieri, con qualche temporale pomeridiano in formazione solo sul settore alpino. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro mediamente un primo lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con qualche nota di maltempo ancora in arrivo

Le prossime ore vedranno un relativo e ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni in esaurimento anche su gran parte del settore alpino e cieli prevalentemente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche nota di maltempo potrà tuttavia ancora azionarsi sul Trentino Alto Adige in serata, con temperature che, in questo contesto, in Italia, confermeranno mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nessuna novità rilevante in arrivo per inizio settimana

Nessuna novità rilevante è prevista raggiungere la nostra Penisola per l’avvio della settimana subentrante, con l’Anticiclone azzorriano che rimarrà protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Pertanto, le condizioni meteo si manterranno in larga parte stabili e asciutte, con temperature che, tuttavia, subiranno un graduale, ma costante aumento su valori superiori alla media di riferimento anche di qualche grado.

Temporali sulle aree più settentrionali del Paese anche in serata per martedì

L’unica novità rilevante si profila arrivare per serata di martedì 9 giugno, quando piogge e temporali potranno persistere sulle aree più settentrionali dello stivale tentando anche un’estensione verso le pianure più a nord, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio. Il maltempo potrà estendersi al settentrione soprattutto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10, sulla cui dinamica approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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