Meteo – Temporali pomeridiani insistono sulle Alpi, con qualche nota di maltempo ancora in arrivo nelle prossime ore: ecco dove

Tempo instabile sulle Alpi, meglio altrove

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente stabili e asciutte grazie ad un promontorio anticiclonico di stampo azzorriano che nel corso di questo Weekend si è imposto sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, qualche temporale pomeridiano ha comunque preso vita sul settore alpino, con fenomeni che, occasionalmente, appaiono anche intensi e a carattere di nubifragio.

Finestra di maggiore stabilità nel Weekend

Il Weekend ha dunque osservato condizioni meteo nitidamente più stabili e asciutte rispetto a quanto riscontrato, ad esempio, nella seconda metà di settimana feriale, quando piogge e temporali hanno interessato diverse aree del Paese, soprattutto del nord. L’irrilevanza della fenomenologia in atto è infatti evidenziata anche dall’assenza di un’allerta diffusa dalla Protezione Civile, con temperature che, quest’oggi, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Qualche nota di maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Mentre nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno mediamente più stabili e asciutte, con gran parte dei temporali pomeridiani in esaurimento, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nucleo di maltempo potrà comunque continuare ad attivarsi sul Trentino Alto Adige, con fenomeni occasionalmente anche intensi.

Più stabile altrove e con temperature in lieve aumento

Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo pertanto si manterranno decisamente più stabili e asciutte grazie agli effetti del suddetto Anticiclone azzorriano, reale protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, infatti, si confermeranno mediamente in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, cominciando a superare di poco la media di riferimento in molti casi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.