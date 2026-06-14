Meteo Torino – Alta pressione in affermazione con tempo estivo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1020 hPa. Atteso un weekend ed inizio di settimana nel complesso stabile con temperature estive. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica 14 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Piemonte con ampie schiarite sulla città di Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con tempo stabile su Torino, ma con qualche velatura di passaggio. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Torino domani

Giornata di lunedì al via con velature in transito sul Piemonte e sulla città di Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Torino, ma con addensamenti medio-alti di passaggio. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +19/+20°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Prossima settimana nel complesso estiva

Prossima settimana attesa con tempo stabile. Giornata di martedì nel complesso stabile su Torino con temperature estive, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Anticiclone che tenderà a rinforzarsi ulteriormente nella seconda parte della settimana con prevalenza di stabilità e temperature in ulteriore aumento con picchi anche superiori ai +35°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.