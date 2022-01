METEO – ITALIA: anticiclone ingombrante, prosegue il periodo con scarse precipitazioni, fino a quando? Le ultimissime

Anticiclone sempre in agguato sull’Italia

Meteo Italia – L’assetto barico di questo mese di gennaio ha visto prevalere l’alta pressione sull’Europa occidentale, con scarti positivi di pressione ben marcati tra Francia e Regno Unito. In tal modo l’Italia si è spesso ritrovata interessata da correnti fresche in scorrimento sul bordo orientale dell’alta pressione, ma che hanno portato a scarsi fenomeni, per lo più relegati ai settori adriatici. Siccità che inizia a diventare significativa in particolare sulle regioni di nordovest, maggiormente protette dall’egemonia anticiclonica con assenza di fenomeni, localmente da inizio dicembre.

Assenza di piogge su molte regioni d’Italia, sul Piemonte non piove da 50 giorni

Meteo – Avvio del 2022 con un diffuso deficit pluviometrico sull’Italia, complice l’egemonia anticiclonica alternata al passaggio di fredde, ma secche, correnti balcaniche. Le aree che maggiormente stanno patendo le scarse precipitazioni sono quelle di nordovest. In particolare, secondo il resoconto dell’Arpa Piemonte, i giorni senza precipitazioni significative, ovvero un accumulo giornaliero superiore ai 5 mm di media regionale, hanno raggiunto i 50 giorni; tale valore risulta il 15° più basso degli ultimi 63 anni. Non piove sul Piemonte praticamente dallo scorso 8 dicembre. Il mese di gennaio 2022 ha contribuito ulteriormente alla fase siccitosa sul Piemonte, classificandosi al 4° posto dei più secchi. Inevitabili le ripercussioni anche dal punto di visto nivometrico, con il deficit che supera il 50%, cosi come sulle portate dei fiumi vicine ai minimi storici.

Torna qualche pioggia al centro-sud la prossima settimana, nord ancora in ombra

La discesa di un impulso freddo dal nord Europa, favorirà un rapido peggioramento del tempo con l’avvio della prossima settimana. Le precipitazioni interesseranno, tuttavia, principalmente le regioni centro-meridionali e l’Arco Alpino di confine, mentre il nord e la Sardegna rimarranno in ombra pluviometrica. Accumuli tuttavia che risulteranno modesti sulle regioni centrali tirreniche e quelle ioniche, mentre potranno essere più abbondanti sul medio-basso Adriatico e calabria tirrenica, ma senza eccessi. Quando tornerà la pioggia al nord ed in maniera più consistente anche sul resto del Paese? Vediamo nella prossima pagina quando potrebbe esserci la svolta.