METEO ITALIA – Anticiclone SPRINT in arrivo: verso una nuova ONDATA di CALORE fino a FERRAGOSTO?

Situazione meteo odierna

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo che vede l’assenza prevalente di nuvolosità grazie ad una lenta ripresa dell’alta pressione sul nostro territorio: osservando l’ultima immagine satellitare si denota nuvolosità più compatta a ridosso della Liguria e su parte della Toscana; qualche nube alta presente a ridosso delle regioni Tirreniche e tutto sole sul resto d’Italia. Quest’oggi si faranno sentire i primi effetti dell’espansione dell’anticiclone con temperature in ripresa al centro-sud e temporali localizzati al nord. Questi torneranno a manifestare con veemenza nel fine settimana, ma vediamo come!

Ancora temporali al nord Italia

Meteo weekend – Quest’oggi come anticipato avremo isolati temporali sulle regioni del nord, tuttavia da domani i fenomeni potrebbero tornare ad essere più estesi e duraturi: attese forti piogge su Piemonte, Lombardia e Trentino, con locali sconfinamenti fin verso i settori di pianura. Su questi settori le temperature si manterranno in media con il periodo con punte fino a 28-30°C. Tendenza per la fine dell’estate con una minore incidenza di ondate di caldo. Vediamola nel prossimo paragrafo.

Proiezione meteo per la fine dell’estate 2021

Tendenza fine estate – Siamo ormai alle fasi finali dell’estate 2021, che potrebbe concludersi con un periodo nella norma, caratterizzato anche da un abbassamento progressivo del canale atlantico dalla metà del mese: ecco l’ultima proiezione Lamma: “Il prosieguo dell’estate e l’inizio dell’autunno 2021 (bimestre Agosto-Settembre) sembrano essere caratterizzati da un ulteriore abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico, che potrebbe interessare a tratti anche il centro Italia e la nostra regione; si prevede, pertanto, un bimestre agosto-settembre con un numero di giorni piovosi in linea con la climatologia (1981-2010) e con temperature nella norma o superiori, in particolare a settembre. Dal punto di vista dinamico, infatti, gli elementi climatici caratterizzanti il periodo estivo non sembrano favorire rimonte anticicloniche di matrice africana particolarmente persistenti con conseguente bassa probabilità di importanti ondate di calore. Le precipitazioni legate al Monsone Africano, unitamente alla previsione di un debole Monsone Indiano sul comparto meridionale e ad un indice AMO debolmente positivo, sembrano destinati a mantenere l’ITCZ (zone di convergenza intertropicale) entro la latitudine media (possibili risalite a latitudini superiori dell’ITCZ sembra più probabili sul settore più orientale), soprattutto nel mese di Agosto.”

Scopriamo infine quale sarà l’andamento nel medio termine, con l’arrivo di una nuova ondata di caldo.

