Meteo Italia: attesi gli ultimi temporali localmente intensi su diverse regioni, dettagli all’interno dell’editoriale

Meteo Italia: attesi gli ultimi temporali localmente intensi su diverse regioni, dettagli – La situazione meteo attuale in Italia risulta anche nella giornata di oggi, venerdì 27 luglio 2018, particolarmente influenzata dall’azione prolungata di un sistema depressionario centrato tra Grecia e Turchia, che porterà ancora una volta piogge e temporali localmente intensi sui rilievi di diverse regioni del nostro Paese. I fenomeni si concentreranno in particolar modo tra Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche sui settori alpini e nel resto del Sud Peninsulare. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da intense raffiche di vento e frequente attività elettrica. Schiarite più ampie invece sui settori costieri, salvo locali piovaschi possibili solamente in prossimità del litorale centro-nord della Puglia. Lo stesso, verosimilmente, avverrà nella giornata di domani ma con precipitazioni meno intense sulle regioni centrali.