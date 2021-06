METEO ITALIA – Aumenta l’INSTABILITA’ e diminuiscono le TEMPERATURE. Ecco la TENDENZA di Luglio

Meteo Italia, in compagnia di tanto sole ma anche nuvolosità in transito

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo in Italia risulta decisamente stabile al mattino con ampi spazi di sereno da nord a sud e l’avvezione di nuvolosità irregolare sul medio-basso Tirreno che apporterà una copertura dei cieli parziale al centro-sud. Nel corso delle ore pomeridiane anche quest’oggi è atteso un aumento dell’instabilità, dato dall’erosione di correnti atlantiche capitanate da un’area di bassa pressione attualmente situata nel cuore della Francia. Vediamo cosa ci aspetta nel pomeriggio.

Ancora temporali attesi al nord, ecco quando

Meteo – In questi ultimi giorni di giugno l’instabilità regna sovrana specialmente sulle regioni del nord-ovest. Quest’oggi ci aspettiamo fenomeni temporaleschi diffusi, con piogge intense specie tra Valle d’Aosta, Piemonte e Varesotto. Saranno possibili rovesci temporaleschi anche sulle Alpi Lombarde, sulle Dolomiti fin verso le Alpi Giulie. In serata i fenomeni andranno incontro a graduale esaurimento, con parziali piogge su Alpi occidentali, Lombardia, Trentino e Friuli. Anche domani la situazione risulterà omologa al settentrione, mentre al sud quest’oggi toccheremo il picco massimo di temperature, per poi andare incontro ad un graduale calo termico.

Ultimo picco termico, con valori oltre i +40°C

Meteo caldo – L’avvezione calda dal continente africano quest’oggi raggiungerà il suo acme: non mancheranno punte di 38-40°C su Puglia, Basilicata e Calabria, specie a ridosso dei settori pianeggianti più riparati. Da segnalare picchi localmente fin’oltre i 40°C sulla Sicilia, specie tra la provincia di Catania, e la maggioranza delle aree interne. Temperature fino a 36-38°C anche su Pianura Padana, Valle del Tevere e settori sottovento delle Marche. Domani le temperature all’estremo sud saranno simili, altrove invece andremo incontro ad una graduale diminuzione. Vediamo perché nell’ultimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.