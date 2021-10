METEO – AUTUNNO ad oltranza con ROVESCI e TEMPORALI: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Forti piogge e temporali oggi sull’Italia

Così come gli ultimi giorni, nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate perturbate, con rovesci e temporali sparsi da nord a sud. Le precipitazioni più intense si sono tuttavia concentrate sulle regioni centrali adriatiche e in particolare nelle Marche dove si sono registrati diversi disagi e allagamenti. In serata il tempo sta tendendo a migliorare solo sull’alto versante adriatico e in Campania, con instabilità insistente nelle aree già coinvolte dal maltempo questo pomeriggio.

Domani ancora rovesci e temporali

Non si esauriranno con questa sera gli effetti di un vortice ciclonico comunque presente nel Mediterraneo e in graduale spostamento verso sudest. Questo spostamento porterà un miglioramento sull’Appennino Tosco-Emiliano e probabilmente anche nelle Marche, con il maltempo che continuerà ad interessare il basso versante tirrenico, basso versante adriatico e Abruzzo, con fenomeni anche molto intensi localmente. Più asciutto e relativamente più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali e settori centro-orientali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati elevati o puntualmente molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, settori orientali di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, resto di Marche, Abruzzo e Molise e su Puglia, Basilicata, Calabria e settori settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano, settori interni del Lazio meridionale, resto di Campania e Sicilia e su Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo anche sensibile su Toscana, Umbria, Lazio e sul Nord-Est, in calo localmente sensibile sulla Puglia. Venti: forti settentrionali su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale e Sardegna, con raffiche di burrasca, specie sui settori tirrenici toscani e laziali, e fino a burrasca forte su quelli appenninici di Toscana e Umbria; di burrasca o burrasca forte settentrionali su Emilia-Romagna e Marche; da forti a burrasca nord-orientali sull’alto versante Adriatico, con rinforzi di burrasca forte sul Triestino; forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia e localmente sulla Calabria; localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale; forti dai quadranti orientali su Abruzzo e Molise, in estensione alla Puglia settentrionale. Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati l’Adriatico centro-settentrionale, tutti i bacini prospicienti la Sardegna ed i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, fino a allo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

