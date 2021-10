METEO – La prossima settimana potrebbe iniziare più stabile poi arriverebbe il MALTEMPO e la NEVE. La TENDENZA

Ultimi aggiornamenti del modello GFS mostrano per la fine della settimana un promontorio di alta pressione elevarsi in Atlantico verso Isole Britanniche e Scandinavia. Questo favorirà l’arrivo di una nuova goccia fredda dall’Europa orientale, la quale dovrebbe raggiungere l’Italia nella giornata di domenica . Condizioni meteo dunque fortemente instabili nel weekend con piogge e temporali al Centro-Sud e sulle regioni adriatiche ed un generale calo delle temperature. Vediamo ora la tendenza meteo per la la prossima settimana.

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria in estensione dal Mare del Nord si è isolata ed ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando maltempo diffuso in Italia. Nella giornata odierna la goccia fredda si trova centrata sull’Italia centro-meridionale e continua dunque a rendere instabili le condizioni meteo. Piogge e temporali sono infatti attese sulle regioni del Sud e su quelle adriatiche , su quest’ultime anche con fenomeni intensi che potranno assumere carattere di nubifragio. Temperature tipiche della stagione autunnale anche di qualche grado sotto la media del periodo.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, all’inizio della prossima settimana l’anticiclone delle Azzorre si va a rinforzare a ridosso delle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Questo favorirà la discesa di una saccatura depressionaria colma di aria fredda dalla Scandinavia sull’Europa centro-orientale. La Penisola Italiana non verrebbe ancora interessata dalla saccatura e il tempo risulterà stabile con della nuvolosità in transito, salvo qualche acquazzone al Sud e sulle regione adriatiche. Ma a metà della prossima settimana la saccatura si andrà ad isolare e raggiungerà la nostra Penisola con una goccia fredda. Piogge diffuse e temporali interesseranno tutto il Centro-Sud e il Nord-Est con ritorno della neve sull’Appennino centrale e settentrionale fino a quote di 1200-1300 metri ed anche più in basso sulle Alpi orientali. Prima assaggio di inverno quindi nella metà di ottobre. Ovviamente si tratta soltanto di una tendenza.