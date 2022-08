METEO ITALIA – Avvio di SETTEMBRE tra luci e ombre, con una FASE di maltempo

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale in Italia vede un progressivo calo dei geopotenziali in quota sul nostro territorio. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di un vasto nucleo temporalesco che abbraccia Trentino e Triveneto, che sta apportando condizioni di maltempo su queste zone. Nelle prossime ore avremo instabilità atmosferica, con acquazzoni e temporali a partire dai settori montani della nostra penisola. Di seguito vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo in Italia per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 30 agosto: AL NORD:Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Lombardia e Liguria. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali su Alpi centro-occidentali e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse e temporali su tutte le regioni, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali in Appennino, più asciutto altrove. In serata fenomeni in fase di esaurimento con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo asciutto al mattino al Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con acquazzoni e temporali specie su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge su Campania, Calabria e Basilicata. Fase di maltempo che si approfondirà tra stasera e domani e dovrebbe prolungarsi fino alla giornata di giovedì. Vediamo la tendenza.

Peggioramento in arrivo tra oggi e domani

Dal tardo pomeriggio di quest’oggi l’alta pressione si andrà ad indebolire sul nostro territorio, lasciando spazio al passaggio di un piccolo cavo d’onda. Questo porterà piogge sparse e temporali tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì soprattutto sulle regioni settentrionali, con qualche fenomeno anche su parte del Centro. Più stabile invece al Centro-Sud, con la giornata di mercoledì che vedrà tanto sole ed ancora instabilità pomeridiana sui rilievi, con fenomeni in sconfinamento verso le coste tirreniche. Nella giornata di giovedì (e l’esordio di settembre) avremo un maggiore coinvolgimento delle regioni centrali con piogge sparse.

Avvio di settembre con un’intensa fase di maltempo

Come anticipato dunque l’esordio di settembre dovrebbe risultare piuttosto instabile e perturbato. Temporali e acquazzoni dovrebbero perdurare per la giornata del 1 settembre al centro-nord; successivamente l’Italia potrebbe risultare divisa in due: secondo gli aggiornamenti dei principali modelli matematici per il primo weeekend del mese l’Italia dovrebbe vivere condizioni meteo decisamente perturbate al nord, col passaggio di nuove piogge, ed un aumento termico piuttosto marcato al meridione, grazie alla rimonta di un promontorio d’alta pressione di origine sub-tropicale. Data la distanza temporale vi invitiamo a seguire i nostri editoriali meteo.

