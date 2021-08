METEO ITALIA – Black out di FINE ESTATE: poderosa PERTURBAZIONE in arrivo nel WEEKEND, i DETTAGLI

Situazione meteo in Italia

Buon giovedì amici del Centro Meteo Italiano! Dalle ultime immagini satellitari si denota la presenza di piogge e temporali in atto sulle regioni peninsulari meridionali. Sulle regioni centro-settentrionali la situazione meteo risulta decisamente migliore, anche se nel pomeriggio anche su questi settori non mancherà qualche rovescio o temporale. Vediamo l’approfondimento di seguito.

Piogge e temporali insistono sul suolo italiano

Meteo – Quest’oggi in Italia si attendono precipitazioni diffuse sulle regioni peninusulari centro-meridionali, grazie al contributo dell’aria fresca in quota. I fenomeni potranno localmente sconfinare anche sulle zone di pianura. Temporali attesi anche sull’arco alpino, sulle regioni di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Domani tornerà protagonista il nord Italia, con fenomeni più intensi previsti anche sull’Appennino settentrionale. Sconfinamenti delle precipitazioni potranno avvenire nella notte tra venerdì e sabato, quando un fronte freddo potrà transitare sul nostro territorio.

Fine settimana caratterizzato da forte maltempo

Meteo weekend – Ultime conferme per il transito di un fronte organizzato tra la notte di venerdì e sabato: dapprima le precipitazioni si sposterebbero dalla Pianura Padana, per poi coinvolgere Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Questo grazie all’arrivo di un centro di bassa pressione che dalla Scandinavia si sposterà raggiungendo i paesi dell’Europa orientale, fino a raggiungere l’Italia. Al passaggio di questa figura barica, sarà associato un ulteriore calo delle temperature, più sensibile tra Emilia Romagna e Marche, dove l’anomalia termica potrà toccare i 6-8°C. Stagione estiva dunque alle strette, anche se per i primissimi giorni di settembre, tornerà un pò di stabilità.

CONTINUA A LEGGERE