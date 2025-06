Meteo Italia – Caldo all’apice, ma attenzione ai primi forti temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa sino alla Scandinavia meridionale, alimentato sull’Europa sud-occidentale da masse d’aria molto calde di origine subtropicali. Sul fianco occidentale di tale promontorio è presente una lieve ansa ciclonica tra Regno Unito e Francia occidentale, mentre ad est è presente una saccatura distesa dalla Russia sino alla Turchia. In tale contesto sull’Italia sono in atto condizioni meteo estive, ma con l’anticiclone che mostrerà i primi segni di indebolimento sui settori settentrionali.

Domenica apice del caldo, ma arrivano i temporali al nord

Anticiclone in indebolimento. Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata sostanzialmente soleggiata al centro-sud ed Isole. Al nord nubi in transito sulle regioni di Nordovest, Emilia ed Alpi con rischio acquazzoni sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali sono attesi su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino con fenomeni in estensione alle pianure del nord tra il tardo pomeriggio-sera e localmente ai settori interni del centro. Bel tempo prevalente lungo le coste ed Isole Maggiori.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di Domenica 15 giugno 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Apice del caldo con picchi anche di oltre +38/+40°C

Apice del caldo nel weekend per la risalita di masse d’aria calde dal nord Africa con valori massimi nella giornata di domenica fino a +36/+38°C sulle zone interne tirreniche, Pianura Padana, Sicilia, Puglia e Basilicata e di +38/+40°C sulle zone interne della Sardegna.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

°