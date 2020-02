METEO ITALIA – CALDO fuori stagione, poi piomba un fronte POLARE con MALTEMPO e NEVE

OGGI E DOMANI ANTICICLONE E TEMPERATURE PRIMAVERILI IN ITALIA

Meteo Italia – Un campo anticiclonico abbraccia l’Europa Sudoccidentale e l’Italia, determinando una fase stabile e dal sapore tipicamente primaverile; masse d’aria decisamente calde per il periodo, difatti, stanno giungendo da Ovest e determineranno un ulteriore aumento termico tra oggi e la giornata di domani. Cieli che si presentano sereni o al più velati in questo inizio di giornata su tutta la Penisola ed Isole Maggiori, salvo nuvolosità di tipo basso in addossamento alla Liguria e locali foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Temperature destinate ad aumentare ulteriormente, con massime anche superiori ai +20°C.

VALORI MASSIMI ATTESI OLTRE +20°C!

L’aumento termico delle prossime ore interesserà tutte le Regioni, con i valori diurni che supereranno su tutta l’Italia i +15°C; tuttavia saranno le Regioni del versante Adriatico, Metaponto e le due Isole Maggiori a sperimentare nuovamente valori massimi fino a +21/+23°C, in particolare nella giornata di domani. Massime che raggiungeranno i +20°C su Piemonte, zone interne di Lazio, Umbria e Calabria. Anche in montagna le temperature saliranno su valori di inizio estate, con lo zero termico atteso addirittura fino a 4000 metri sul Centro Italia.

MERCOLEDÌ FRONTE POLARE PORTERÀ MALTEMPO ED UN CROLLO TERMICO

Il campo anticiclonico subirà un graduale indebolimento già nella giornata di Martedì, quando lascerà spazio alle prime infiltrazioni umide sul Nord e Regioni tirreniche; Mercoledì è atteso invece ritirarsi sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta alla discesa di un fronte polare che riporterà condizioni di maltempo ed un deciso calo termico, anche di 10°C. Non solo pioggia e temporali, ma farà anche ritorno la neve a quote medio-basse.