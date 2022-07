METEO ITALIA – CALDO in crescendo nei prossimi giorni, ma non mancheranno locali acquazzoni sui settori montuosi

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto europeo è sostanzialmente invariata rispetto alle 24 ore precedenti. Un vasto campo anticiclonico è infatti ben saldo sull’Europa sudoccidentale e bacino del Mediterraneo, alimentato sulle nazioni occidentali europee dalla risalita di correnti roventi dall’entroterra sahariano, sospinte dall’azione di una goccia fredda posizionata a largo del Portogallo. In tal modo il flusso perturbato principale transita al di sopra del 50°N, ripiegando con asse nordovest-sudest verso l’est Europa. Ondata di caldo anomala che interessa quindi gran parte dell’Europa occidentale, con valori in alcuni casi da record in arrivo anche sul Regno Unito. Caldo in aumento anche sull’Italia, ma non mancheranno locali disturbi.

Meteo Italia tra caldo e qualche temporale su Alpi ed Appennino fino ad avvio di settimana

Meteo Italia – Almeno inizialmente il nostro Paese si ritroverà sul bordo orientale del campo altopressorio, quindi ancora parzialmente esposta a lievi infiltrazioni umide in quota responsabili di occasionali disturbi a ciclo diurno. Nel corso della giornata odierna l’instabilità vedrà una recrudescenza lungo l’Appennino, specie tra Abruzzo, Molise e Campania, mentre i temporali a ciclo diurno si rinnoveranno sulle Alpi occidentali. Nella giornata di lunedì se al mattino splenderà il sole su gran parte del Paese, salvo innocui addensamenti sul Piemonte occidentale, nel corso delle ore pomeridiane e serali acquazzoni e locali temporali prenderanno nuovamente forma sulle Alpi piemontesi, Carniche, Dolomiti ed Appennino centrale. Nel corso della settimana poi l’instabilità tenderà a riassorbirsi, per il rinforzo del campo barico e l’arrivo in quota di masse d’aria più calde e secche dal nord Africa.

Ondata di caldo in accentuazione da metà settimana

L’ondata di caldo subirà una decisa enfatizzazione nella seconda parte della settimana. La goccia fredda in azione a largo del Portogallo verrà riagganciata dal flusso principale e risalirà verso Francia e Regno Unito nel corso dei prossimi giorni. In tal modo la bolla d’aria calda verrà spinta verso est-nordest, raggiungendo con più decisione anche l’Italia. Da giovedì ci attendiamo quindi un ulteriore aumento termico, con picchi massimi che entro il prossimo weekend potranno raggiungere i +40°C su diverse aree del Paese. Ma quanto durerà l’ondata di caldo? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Luglio verso un prosieguo caldo e siccitoso

Nonostante alcuni disturbi a ciclo diurno attesi nei prossimi giorni, il mese di luglio proseguirà con caldo anomalo sull’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, il caldo potrebbe proseguire al centro-sud probabilmente almeno fino al termine del mese di luglio. Qualche disturbo ed un lieve calo termico non è invece escluso al nord dopo il 25 c.m. per il passaggio sul centro Europa di una saccatura atlantica. Assenza di piogge ancora prolungata con il mese di luglio che si prospetta secco e caldo anche nella sua seconda parte. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.