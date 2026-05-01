Meteo Italia – Calo termico e maltempo in vista per la prossima settimana, ecco le previsioni

Miglioramento in atto sullo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate perturbate ieri, con piogge e occasionali temporali che hanno transitato soprattutto sulle regioni meridionali peninsulari e sul medio versante adriatico. Un miglioramento sta avanzando già in queste ore, determinando maggiore stabilità e l’avanzamento delle prime parziali schiarite. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

1° Maggio perlopiù stabile, ma occhio a qualche temporale

Un primo maggio tendenzialmente stabile e asciutto attende il nostro Paese grazie al recupero dell’Anticiclone di stampo afroazzorriano che determinerà, peraltro, cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Nelle ore centrali un nuovo peggioramento potrebbe coinvolgere la Sicilia e la Calabria, con l’attivazione di piogge e temporali comunque in esaurimento entro sera. Le temperature, in questo contesto, subiranno comunque mediamente un primo aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Weekend dominato dalla stabilità e dal bel tempo

L’estensione dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale assicurerà condizioni meteo di stabilità generale e bel tempo per tutto il Weekend sulla nostra Penisola, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale dinamica determinerà, peraltro, anche un rialzo delle temperature graduale, che finiranno per misurare valori superiori alla media di riferimento praticamente ovunque.

Forte peggioramento in arrivo ad inizio settimana prossima

Un cavo perturbato di stampo atlantico affonderà sul nostro Paese ad inizio settimana prossima, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo con l’ingresso di piogge e temporali localmente anche intensi che si concentreranno principalmente sulle regioni centro-settentrionali, soprattutto sul versante occidentale. Le temperature, in questo contesto, subiranno una nuova diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità, rientrando intorno alla media di riferimento.

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