METEO ITALIA – cambia il tempo, piogge e temporali in arrivo con gli ultimi aggiornamenti

Tempo in peggioramento, prime piogge al Nord in estensione

Promontorio africano che interessa ancora le regioni del Sud Italia portando condizioni meteo stabili, al Nord invece correnti dai quadranti sud-occidentali portando un peggioramento del tempo. Piogge e acquazzoni sparsi in queste prime ore di Giovedì specie su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso della giornata condizioni meteo perturbate al Nord-Ovest con rischio di nubifragi sulla Liguria. Piogge sparse in arrivo anche al Centro Italia.

Mentre l’autunno ci prova al Sud ancora temperature oltre i +35 gradi

La situazione sinottica attuale porta ancora clima prettamente estivo in particolare al Sud Italia dove le temperature nella giornata odierna non faticheranno a raggiungere anche i +33/35 gradi. Evoluzione meteo che però nei prossimi giorni vedrà l’arrivo di correnti occidentali che porteranno oltre alle piogge anche un calo delle temperature, su valori comunque in linea con le medie del periodo.

Weekend instabile con piogge e temporali sparsi a tratti intensi

Flusso instabile sull’Italia all’inizio del terzo weekend di settembre con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Nord e i versanti tirrenici della Penisola. Ulteriore impulso instabile per Domenica con il transito di un minimo di pressione al suolo e una goccia fredda in quota sull’Italia settentrionale. Peggioramento meteo soprattutto al Nord e su parte del Centro con piogge, temporali e anche possibili fiocchi di neve sulle Alpi a quote alte.

