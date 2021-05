METEO – ITALIA divisa in due: MALTEMPO e rischio NUBIFRAGI al nord, CALDO all’estremo sud; ecco i dettagli

Meteo 1 Maggio, la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno e buona Festa dei Lavoratori dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura sull’Europa sud-occidentale, estesa sin verso il Marocco; di conseguenza correnti molto miti prefrontali, raggiungono i Paesi che affacciano sul Mediterraneo meridionale ed il sud Italia, mentre umide e piovose correnti transitano sulle Nazioni centrali e parte d’Italia. Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo per le prossime ore sull’Italia.

Oggi maltempo al nord, rischio nubifragi dal pomeriggio

La giornata odierna trascorrerà con l’Italia divisa letteralmente in due! Le regioni settentrionali verranno interessate dal flusso umido e piovoso, in risalita lungo il ramo ascendente della saccatura atlantica. Molte nubi fin dal mattino caratterizzeranno la Festività dei Lavoratori, con condizioni di maltempo attese nella seconda parte di giornata; piogge e locali temporali, anche di forte intensità, transiteranno da ovest verso est, con fenomeni attesi abbondanti sui settori prealpini e sulla Lombardia. Nubi in transito anche sul resto d’Italia, con locali deboli piogge o pioviggini sulle regioni centrali e Campania, mentre al sud il tempo sarà più asciutto, ma con temperature decisamente miti.

Richiamo mite al sud, fino a +30°C tra Sicilia e Calabria

Meteo – La saccatura posta ad ovest dell’Italia, sta richiamando masse d’aria molto miti direttamente dall’entroterra africano. Mentre al centro-nord e sulla Sardegna le temperature risulteranno vicine alle medie del periodo, fatta eccezione per il nordovest dove i fenomeni insistenti limiteranno l’aumento termico diurno, al sud e sulla Sicilia si registreranno valori decisamente caldi per il periodo. Già in queste prime ore del mattino tra la Calabria e la Sicilia si stanno toccano i +25°C, ma nelle prossime ore la colonnina di mercurio potrà raggiungere i +30°C sull’Isola e sulla Calabria tirrenica. Primavera in affanno con tempo spesso incerto, ma quando arriva l’anticiclone? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

CONTINUA A LEGGERE