METEO ITALIA – Scenario PERTURBATO nel medio-lungo TERMINE, ma a seguire il MALTEMPO potrebbe avere le ore contate, ecco PERCHE’

Condizioni meteo sull’Italia

Salve e buona festa dei Lavoratori cari amici del Centro Meteo Italiano! Stamattina l’Italia si trova nuovamente sotto l’azione di una nuova perturbazione che sta determinando cieli nuvolosi da nord a sud. Nel corso delle prossime ore avremo instabilità prevalente sui settori Tirrenici e sulle regioni del settentrione; al sud Italia ieri abbiamo avuto il picco di caldo, grazie alle correnti sub-tropicali che hanno permesso un’impennata notevole delle temperature (che sulla Sicilia hanno superato i 30°C senza difficoltà specie sui settori sud-orientali); vediamo di seguito come si svolgerà questo fine settimana.

Previsioni meteo per il weekend della festa dei Lavoratori

Meteo – L’avvio di Maggio sarà piuttosto instabile, con un Sabato decisamente perturbato ed una Domenica con tempo in graduale miglioramento: oggi dunque avremo cieli nuvolosi e precipitazioni dapprima sulle regioni del nord-ovest, sulla Sicilia e localmente sui settori Tirrenici del centro-sud. Nel corso della giornata le piogge si andranno ad estendere sulle restanti regioni; non si escludono possibili acquazzoni e disagi per allagamenti specie a ridosso delle zone montane. Il maltempo attraverserà anche le regioni del centro Italia, come Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Domenica tempo in miglioramento, con ancora residua instabilità al nord; nella mattina avremo ancora piogge intense sulle regioni di nord-est, nuvoloso sulle restanti regioni del nord, con possibili piogge isolate e cieli variabili al centro-sud. Sul Triveneto le piogge persisteranno per tutta la giornata di domenica, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo vanno migliorando, con tempo asciutto e nuvolosità in diminuzione. Quali sono le ipotesi meteo per la prossima settimana? Vediamole di seguito, nel prossimo paragrafo

Tendenza per il medio termine

Meteo medio termine – Quanto si evince dalle ultime emissioni dei modelli matematici non è ancora del tutto chiaro: sembrerebbe che la prossima settimana potrebbe transitare una nuova saccatura in quota, che determinerebbe un generale peggioramento del tempo, dapprima al settentrione e successivamente sulle regioni centrali. Per buona parte della prima settimana di Maggio il tempo potrebbe risultare “diviso a metà” latitudinalmente: da una parte potrebbero continuare a manifestarsi temporali pomeridiani e precipitazioni al nord; andando verso sud il tempo dovrebbe risultare generalmente più stabile. Tale ipotesi potrebbe durare fino al prossimo fine settimana, quando un nuovo promontorio d’alta pressione potrebbe ergersi sul bacino Mediterraneo. Infine vediamo come potrebbe evolvere il mese di Maggio, osservando le ultime proiezioni dei centri di calcolo.

