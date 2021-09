METEO – ITALIA divisa tra FORTI TEMPORALI con accumuli di oltre 100 mm e CALDO ESTIVO

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend si sta chiudendo con una fase di maltempo che nelle ultime ore ha raggiunto il nord Italia. Il passaggio della goccia fredda giunta dalla Francia, ha favorito la genesi di un fronte temporalesco che dal Piemonte si sta gradualmente spostando verso levante, determinando forti ed abbondanti precipitazioni. Un rapido peggioramento è atteso anche su parte del centro nelle prossime ore, mentre prosegue il caldo estivo all’estremo sud con temperature di oltre +30°C. Vediamo tutti i dettagli e l’evoluzione meteo per le prossime ore.

Forti temporali al nord, oltre 100 mm tra Piemonte e Lombardia

Meteo – Come da previsione, forti piogge e temporali stanno interessando dalla scorsa notte parte del nord Italia. Tra la aree maggiormente colpite dal maltempo ritroviamo l’alto Piemonte e la Lombardia, dove gli accumuli pluviometrici raggiungono i 110-140 mm dalla mezzanotte. Particolarmente colpito è il varesotto, dove spiccano i 140 mm di Besozzo, i 135 mm di Porto Ceresio e Crosio della Valle, i 130 mm di Cimbro di Vergiate ed i 125 mm di Luvinate. In questo momento il fronte temporalesco è in transito tra l’ovest Lombardia e l’alessandrino, traslando nelle prossime ore verso sud-est.

Prossime ore forti temporali verso il nordest, fenomeni anche su parte del centro

Meteo – Vediamo l’evoluzione meteo per le prossime ore, dove colpiranno i temporali? Il fronte temporalesco è atteso verso il nordest Italia nel corso della seconda parte di giornata. Il passaggio sarà piuttosto rapido, ma con i fenomeni che risulteranno di forte intensità, “rovesciando” al suolo elevati quantitativi d’acqua in un lasso temporale piuttosto breve. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni si concentreranno quindi tra Liguria di levante, Lombardia ed Emilia, raggiungendo entro la sera il Triveneto. Acquazzoni e temporali pre-frontali sono già in atto sul Nordest, ma con la parte più attiva del fronte attesa nelle prossime ore. Il tempo è andato peggiorando anche sull’alta Toscana nel corso del mattino, dove tra Massa e Lucca si sono registrati forti temporali. Nel corso del pomeriggio temporali ed acquazzoni sono attesi tra Umbria, Toscana, Marche ed a carattere più localizzato sull’alto Lazio. Non solo maltempo, ma anche caldo estivo con massime oltre i +30°C. Vediamo nella prossima pagina le aree interessate.

