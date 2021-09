METEO – MALTEMPO autunnale con TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo, possibile miglioramento nella prossima settimana

Goccia fredda in transito sull’Italia porta temporali e nubifragi

Buongiorno e buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna una circolazione depressionaria con goccia di aria fredda in quota transiterà sul Nord Italia, dove si andrà a formare un minimo di pressione al suolo. Questo porterà un netto peggioramento delle condizioni meteo, con piogge intense e temporali sulle regioni settentrionali e che localmente potranno assumere carattere di nubifragio specie sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. Parzialmente verranno interessate dal maltempo anche le regioni centrali, con piogge sparse e temporali su Toscana, Marche, Umbria e settori settentrionali di Lazio e Abruzzo.

Ancora fase estiva sulle regioni meridionali

Mentre al Centro-Nord la stagione autunnale prova a fare il suo ingresso con piogge e temporali e temperature in calo, sulle regioni meridionali la giornata odierna continua ad essere all’insegna della stagione estiva grazie alla presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo meridionale. In questa terza domenica di settembre avremo infatti cieli soleggiati e tempo per lo più asciutto, con temperature ancora elevate. Su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia le massime si aggireranno attorno ai 32-34°C e sui settori orientali dell’Isola siciliana si potranno raggiungere anche i 35-36°C.

Residua instabilità ad inizio settimana ma con rapido miglioramento

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, nella giornata di domani una saccatura depressionaria nord-atlantica si va ad isolare e si dirige verso la Penisola Iberica. Delle correnti umide dai quadranti sud-occidentali porterebbero condizioni meteo instabili sulla Penisola Italiana con piogge e acquazzoni sparsi. Ma dalla giornata di martedì le condizioni meteo torneranno poi a migliorare con tempo asciutto ovunque. Vediamo di seguito cosa ci aspetterà per il resto della settimana.

