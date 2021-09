METEO ITALIA – Goccia fredda determinerà FORTI TEMPORALI e NUBIFRAGI nelle prossime ore; i dettagli

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico vede l’Anticiclone delle Azzorre ben saldo in pieno Oceano Atlantico, mentre una goccia fredda è in arrivo dalla Francia sul nord Italia. Alta pressione sul comparto Scandinavo e centro Europa, mentre un centro di bassa pressione pari a 1000 hPa è presente tra Polonia, Ucraina e Bielorussia. In tale contesto il tempo è in peggioramento su parte del centro-nord, mentre le regioni meridionali rimarranno ai margini con temperature ancora estive. Vediamo tutti i dettagli.

Oggi meteo in peggioramento al nord e parte del centro

Meteo Italia – Come da previsione, la presenza della goccia fredda sulla Francia ha determinato i primi forti temporali nel corso della notte su parte del nord Italia. In particolare si sono registrate punte pluviometriche di 60-80 mm tra alto Piemonte e prealpi lombarde, mentre tra i settori di pianura è stato il padovano tra i più colpiti con punte di 40-50 mm. Nel corso della giornata odierna un fronte temporalesco collegato con la goccia fredda in transito sul nord Italia, attraverserà il Piemonte nel corso del mattino, spostandosi poi rapidamente alla Lombardia, Emilia ed entro sera al Triveneto. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con rischio nubifragi. Meteo in peggioramento anche sull’alta Toscana, con acquazzoni e temporali nel corso del mattino in successiva estensione ai settori interni, Umbria, alto Lazio e Marche. Maggiori schiarite sono attese sulle regioni meridionali, dove le temperature si manterranno ancora estive.

Prossima settimana in compagnia dell’anticiclone

Meteo – Dopo il passaggio della goccia fredda, sull’Italia arriverà un esteso campo anticiclonico. Osservando gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, un deciso miglioramento del tempo si osserverà sul nostro Paese fin dalla giornata di domani, salvo residui disturbi sulle regioni settentrionali. Nel corso della settimana il campo barico si livellerà attorno ai 1020 hPa, con il tempo che volgerà verso una diffusa stabilità e con temperature gradevoli. L’Autunno potrebbe quindi subire una battuta d’arresto, ma come finirà il mese di settembre? Vediamo i dettagli nella pagina successiva.

CONTINUA A LEGGERE