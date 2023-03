Meteo – Italia divisa tra residuo maltempo e ritorno dei cieli sereni; situazione ed evoluzione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul bacino del Mediterraneo ancora caratterizzata dalla presenza di una vasta lacuna barica, al cui interno è ancora attivo il vortice Juliette, seppur in via di esaurimento. La ciclogenesi, attualmente pari a 1010 hPa, è posizionata a ridosso della Sardegna, condizionando il tempo sulle regioni meridionali e del medio Adriatico. Pressione in aumento sull’Europa occidentale, tende a proteggere anche le regioni occidentali italiane, dove il tempo è in deciso miglioramento.

Situazione meteo in atto sull’Italia

Meteo – L’ultimo scatto satellitare mostra un’Italia divisa letteralmente in due: al sud nubi e precipitazioni in rotazione attorno al centro di bassa pressione in azione sulla Calabria, mentre al nord e medio Tirreno splende il sole. In particolare attualmente le precipitazioni sono in atto tra Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, zone interne della Campania e nord della Sicilia. Si tratta comunque di fenomeni non particolarmente intensi e per lo più a carattere irregolare. Gli accumuli giornalieri più elevati riguardano il Sub-Appennino Dauno e la bassa Calabria tirrenica con punte di 20-25 mm. Occasionali residue nevicate interessano l’Appennino meridionale a partire dai 1200-1400 metri. Temperature miti al nord e medio Tirreno, con valori sino a +15/+16°C.

Evoluzione prossime ore: ancora piogge e qualche temporale al sud ed Isole

Seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo ancora instabili al sud ed Isole Maggiori, con l’allerta della Protezione Civile valida fino al termine della giornata odierna. Centro di bassa pressione che traslerà verso il mar Ionio, favorendo ancora lo sviluppo di acquazzoni e locali temporali sulle regioni meridionali, più frequenti tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Locale instabilità potrà prendere forma anche su Campania, zone interne della Sardegna e del basso Lazio. Sole prevalente al nord e resto del centro, salvo residui addensamenti sull’Abruzzo. Temperature miti per il periodo con picchi massimi di +16/+17°C sulla Pianura Padana centro-occidentale, Liguria e tra Lazio e Toscana.

