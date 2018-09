Meteo Italia: domenica all’insegna del maltempo e dei temporali al Centro-Nord, vediamo le aree colpite all’interno dell’editoriale

Meteo Italia: domenica all’insegna del maltempo e dei temporali al Centro-Nord – La situazione meteo sull’Italia risulta attualmente influenzata da un nocciolo di aria fresca e instabile in quota ed un minimo di bassa pressione al suolo che continuano a favorire condizioni climatiche volte al maltempo e all’instabilità. Anche nella giornata di oggi domenica 2 settembre, infatti, sono attese precipitazioni a carattere sparso su quasi tutti i settori del Centro-Nord, salvo Piemonte e Liguria dove invece locali acquazzoni limiteranno ad alternarsi con schiarite via via più ampie. Nel corso del pomeriggio le aree maggiormente interessate dai fenomeni risulteranno Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo: precipitazioni meno intense invece sul settore tirrenico ma con piogge attese ancora nel corso delle ore pomeridiane. Miglioramento a seguire nella serata odierna con residue piogge sul versante adriatico e localmente su Puglia e Molise.