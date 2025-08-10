Meteo Italia – Dominio anticiclonico con tanto sole e caldo intenso

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio sull’Europa centro-meridionale e Mediterraneo con valori barici mediamente livellati attorno ai 1020 hPa. Flusso umido perturbato in transito mediamente al di sopra del 48°N, mentre sull’Italia le condizioni meteo sono dominate dall’alta pressione con caldo in ulteriore aumento per la risalita di masse d’aria dal nord Africa.

Domenica estiva da nord a sud

Estate che si riprende la scena sull’Italia. Alta pressione in consolidamento sul centro Europa proteggerà il nostro Paese da eventuali insidie perturbate. La giornata di domenica sarà quindi attesa con il sole da nord a sud per l’intero arco di giornata, salvo occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio a ridosso delle Alpi occidentali.

Caldo in ulteriore aumento, attesi picchi vicini ai +40°C

Temperature che continueranno a salire su tutta l’Italia, portandosi ben oltre le medie del periodo. Al nord attesi valori massimi diffusamente attorno ai +35°C con picchi fino a +37/+39°C sulla Pianura Padana; sui settori centrali tirrenici e zone interne di Campania, Basilicata e Puglia attese temperature massime di +36/+38°C con punte anche di +40°C sui settori interni della Toscana. Sul resto del Paese temperature massime mediamente comprese tra +32/+35°C, fatte eccezione per le coste adriatiche, nord Sicilia e Sardegna occidentale dove una residua ventilazione settentrionale manterrà le temperature meno elevate.

Ondata di caldo fino a quando?

Centri di calcolo probabilistici mostrano una configurazione dominata dall’anticiclone per tutta la prossima settimana interessare l’Europa ed il Mediterraneo. Ondata di caldo intenso che potrebbe quindi durare almeno 7-10 giorni sull’Italia. Dopo il 18 agosto non è escluso il ritorno di qualche impulso atlantico per un possibile calo di geopotenziale sul centro Europa, ma da confermare.

